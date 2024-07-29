Оккупанты из артиллерии ударили по Константиновской громаде: поврежден дом

Российские оккупанты 28 июля вечером ударили по Константиновской громаде Донецкой области. В результате этого был поврежден один частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В 16:50 состоялся вражеский обстрел из ствольной артиллерии по Николаевскому старостинскому округу. В результате обстрела поврежден 1 частный дом», — говорится в сообщении.



Информация о пострадавших и погибших нет.



В ведомстве отметили, что в течение суток под обстрелами также находились Белая Гора, Ол.Шультино, Дилиевка, Нелиповка, Марково, Майское, Предтечино, Ступочки.



Ранее мы писали, что российские войска продвинулись в городе Красногоровка и селе Веселое Донецкой области.