Окупанти з артилерії вдарили по Костянтинівській громаді: є пошкодження

Російські окупанти 28 липня ввечері вдарили по Костянтинівській громаді Донецької області. Внаслідок цього був пошкоджений один приватний будинок. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«О 16:50 відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії Миколаївським старостинським округом. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок», — йдеться у повідомленні.



Інформація про постраждалих та загиблих немає.



У відомстві зазначили, що протягом доби під обстрілами також перебували Біла Гора, Ол.Шультине, Діліївка, Нелипівка, Маркове, Майське, Предтечине, Ступочки.



Раніше ми писали, що російські війська просунулися у місті Красногорівка та селі Веселе Донецької області.