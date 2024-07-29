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На оккупированной Донетчине россияне массово вырубают леса и продают древесину за границу

29 июля 2024, 16:46

На оккупированной Донетчине россияне массово вырубают леса и продают древесину за границу

На временно оккупированной Донетчине россияне в сотрудничестве с местными коллаборантами начали массово вырубать леса. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В дальнейшем древесину продают и отправляют по железной дороге и морю за границу. Все это происходит на фоне тотального загрязнения оккупированной части региона.

Напомним, что Россия превратила оккупированную Донетчину в полигон для мусора из Ростовской области.

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