Россия превратила оккупированную Донетчину в полигон для мусора из Ростовской области

3 миллиона 620 тысяч тонн вредных отходов под открытым небом хранятся на временно оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отходы никто не утилизирует. И количество мусора с каждым месяцем только увеличивается.

Более того, россияне сделали Донетчину полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Половину отходов завезли в регион именно из России. Оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных жителей в том, что вскоре здесь построят мусороперерабатывающий завод.

Пока захватчики дают обещания, полигоны с отходами быстро растут. Например, под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон «Луганск» оккупанты организуют вблизи поселка Родаково на границе Лутугинского и Славяносербского районов Луганщины.

Напомним, что группировка «ДНР» похвасталась, как много украинского зерна она вывезла в Россию через порт Мариуполя.