На Донбассе армия РФ продвинулась вблизи ряда населенных пунктов — DeepState

Российские оккупанты продвинулись вблизи ряда населенных пунктов на Донбассе. Об этом в ночь на вторник, 30 июля, сообщил украинский OSINT-проект DeepState.
«Агрессор продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, села Константиновка, в Пивничном и Зализном», — говорится в сообщении.
Аналитики проекта также опубликовали карту с обновлением линии фронта вблизи Желанного.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в городе Красногоровка и селе Веселое Донецкой области. Также захватчики продвинулись вблизи поселка Желанное и села Новоалександровка.
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