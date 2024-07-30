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На Донбассе армия РФ продвинулась вблизи ряда населенных пунктов — DeepState

30 июля 2024, 07:10

На Донбассе армия РФ продвинулась вблизи ряда населенных пунктов — DeepState

Российские военные продвинулись возле нескольких населённых пунктов на Донбассе. Карта DeepState Российские военные продвинулись возле нескольких населённых пунктов на Донбассе. Карта DeepState

Российские оккупанты продвинулись вблизи ряда населенных пунктов на Донбассе. Об этом в ночь на вторник, 30 июля, сообщил украинский OSINT-проект DeepState.

«Агрессор продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, села Константиновка, в Пивничном и Зализном», — говорится в сообщении.

Аналитики проекта также опубликовали карту с обновлением линии фронта вблизи Желанного.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в городе Красногоровка и селе Веселое Донецкой области. Также захватчики продвинулись вблизи поселка Желанное и села Новоалександровка.

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