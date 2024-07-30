На Донбассе армия РФ продвинулась вблизи ряда населенных пунктов — DeepState

Российские военные продвинулись возле нескольких населённых пунктов на Донбассе. Карта DeepState

Российские оккупанты продвинулись вблизи ряда населенных пунктов на Донбассе. Об этом в ночь на вторник, 30 июля, сообщил украинский OSINT-проект DeepState.

«Агрессор продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, села Константиновка, в Пивничном и Зализном», — говорится в сообщении.

Аналитики проекта также опубликовали карту с обновлением линии фронта вблизи Желанного.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в городе Красногоровка и селе Веселое Донецкой области. Также захватчики продвинулись вблизи поселка Желанное и села Новоалександровка.