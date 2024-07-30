На Донбасі армія РФ просунулась поблизу низки населених пунктів — DeepState

Російські військові просунулися біля кількох населених пунктів на Донбасі. Карта DeepState

Російські окупанти просунулися поблизу низки населених пунктів на Донбасі. Про це у ніч проти вівторка, 30 липня, повідомив український OSINT-проект DeepState.

«Агресор просунувся біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, села Костянтинівка, у Північному та Залізному», — йдеться у повідомленні.

Аналітики проекту також опублікували карту із оновленням лінії фронту поблизу Желанного.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися у місті Красногорівка та селі Веселе Донецької області. Також загарбники просунулися поблизу селища Желанне та села Новоолександрівка.