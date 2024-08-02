Силы ПВО за сутки сбили 11 БПЛА на юге и востоке Украины

За 1-2 августа силы и средства противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 11 дронов разных типов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«За прошедшие и текущие сутки на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной сбито 11 БпЛА различных типов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на юге силы ПВО сбили один БПЛА «Shahed 136/131», 2 — «Supercam», 3 — «Ланцет». Кроме того, на востоке сбиты 1 БпЛА «Орлан-10», также были ликвидированы еще 4 дрона, тип уточняется.



Ранее мы писали, что 1 августа примерно в 23:05 оккупационные войска России сбросили авиабомбу ФАБ-500 на город Селидово Донецкой области.