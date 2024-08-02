Сили ППО за добу збили 11 БПЛА на півдні та сході України

За 1-2 серпня сили та засоби протиповітряної оборони знищили над Україною 11 дронів різних типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на півдні сили ППО збили один БПЛА «Shahed 136/131», 2 — «Supercam», 3 — «Ланцет». Крім того, на сході збито 1 БПЛА «Орлан-10», також було ліквідовано ще 4 дрони, тип уточнюється.



Раніше ми писали, що 1 серпня о 23:05 окупаційні війська Росії скинули авіабомбу ФАБ-500 на місто Селидове Донецької області.