Ночная атака на оккупированный Крым: предварительно, уничтожены пусковые установки системы ПВО С-400

Пуски ракет ATACMS в сторону аннексированного Крыма. Фото: кадр из видео

Ночью 2 августа в оккупированном Севастополе на высотах Кая-Баш, предварительно, поразили позицию ЗРК С-400 «Триумф». Об этом сообщил Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источники.

По предварительной информации, уничтожены четыре пусковые установки С-400.

Также опубликовано видео, на котором можно увидеть пуски ракет ATACMS в сторону аннексированного Крыма.

Напомним, что ночью прогремела серия взрывов в оккупированных городах Севастополь, Балаклава, Симферополь, Евпатория и Саки.