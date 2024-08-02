Нічна атака на окупований Крим: попередньо, знищені пускові установки системи ППО С-400

Пуски ракет ATACMS у бік анексованого Криму. Фото: кадр із відео

Вночі 2 серпня в окупованому Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, уразили позицію ЗРК С-400 «Тріумф». Про це повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на джерела.

За попередньою інформацією, знищені чотири пускові установки С-400.

Також опубліковано відео, на якому можна побачити пуски ракет ATACMS у бік анексованого Криму.

Нагадаємо, що вночі пролунала серія вибухів в окупованих містах Севастополь, Балаклава, Сімферополь, Євпаторія та Саки.