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За минувшие сутки населенные пункты Донецкой области 27 раз подвергались российским обстрелам

04 августа 2024, 13:57

За минувшие сутки населенные пункты Донецкой области 27 раз подвергались российским обстрелам

Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области. Фото: ОВА Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области. Фото: ОВА

Российские военные 27 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области в течение минувших суток. Об этом по состоянию на утро 4 августа сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Кураховке повреждены 8 частных домов, многоэтажка и промзона. В Украинске Селидовской территориальной громады (ТГ) поврежден дом. В Новоэкономическом Гродовской ТГ повреждены 3 дома. В Новогродовке разрушены 4 гаража. В Покровске 1 человек погиб и 2 ранены, разрушены 2 дома и промышленное здание, поврежден 21 частный дом и многоэтажка. В Мирнограде ранен человек.

Краматорский район. В Константиновке повреждены 2 частных дома, линия электропередач и здание предприятия. В Ильиновской ТГ повреждены 6 объектов: 4 в Плещеевке, по одному в Старой Николаевке и Екатериновке.

Бахмутский район. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 6 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске 3 дома разрушены и 2 повреждены.

С линии фронта эвакуировано 123 человека, в том числе 8 детей, отметил начальник ОВА.

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