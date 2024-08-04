Минулої доби населені пункти Донецької області 27 разів зазнавали російських обстрілів

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області. Фото: ОВА

Російські військові 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області протягом минулої доби. Про це станом на ранок 4 серпня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та промзону. В Українську Селидівської територіальної громади (ТГ) пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської ТГ пошкоджено 3 будинки. У Новогродівці зруйновано 4 гаражі. У Покровську 1 особа загинула та 2 поранено, зруйновано 2 будинки та промислову будівлю, пошкоджено 21 приватний будинок та багатоповерхівку. У Мирнограді поранено людину.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, лінія електропередач та будівлю підприємства. В Іллінівській ТГ пошкоджено 6 об'єктів: 4 у Плещеївці, по одному у Старій Миколаївці та Катеринівці.

Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджено 6 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. У Сіверську 3 будинки зруйновано та 2 пошкоджено.

З лінії фронту евакуйовано 123 особи, зокрема 8 дітей, зазначив начальник ОВА.