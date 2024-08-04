Из-за обстрела Полтавской области задержки некоторых поездов превышают 10 часов

Задержки некоторых поездов из-за российского обстрела Полтавской области превышают 10 часов. Фото: УЗ

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области 4 августа. Есть задержки поездов Харьковского направления. Об этом сообщает «Укрзализныця».

«Ночью в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Перечню поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками», — говорится в сообщении.

Как рассказали в «УЗ», из-за обстрелов были повреждены рельсы, контактная сеть, опоры и т.д.

«Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых», — добавили в компании.

Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.

Позже в «УЗ» сообщили, что из-за обстрела россиян Полтавской области 4 августа ряд поездов задерживается. Некоторые из них — более чем на 10 часов.

Список задерживаемых поездов:

21/22 Харьков - Львов +10:34;

103/104 Краматорск - Львов +10:34;

1/2 Харьков - Ивано-Франковск +10:06;

201/202 Харьков - Ворохта +10:06;

63/64 Харьков - Львов +4:57;

111/112 Изюм - Львов +4:57;

112/111 Львов - Изюм +2:25.

Это, в свою очередь, означает, как объясняют в «УЗ», что позже отправятся и обратные рейсов сегодня вечером:

64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

112/111 Львов - Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;

202/201 Ворохта - Харьков отправится с конечной по графику, но получит стоянку по станции Ивано-Франковск длительностью около 3 часов.