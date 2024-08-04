Из-за обстрела Полтавской области задержки некоторых поездов превышают 10 часов

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области 4 августа. Есть задержки поездов Харьковского направления. Об этом сообщает «Укрзализныця».
«Ночью в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Перечню поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками», — говорится в сообщении.
Как рассказали в «УЗ», из-за обстрелов были повреждены рельсы, контактная сеть, опоры и т.д.
«Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых», — добавили в компании.
Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.
Позже в «УЗ» сообщили, что из-за обстрела россиян Полтавской области 4 августа ряд поездов задерживается. Некоторые из них — более чем на 10 часов.
Список задерживаемых поездов:
Это, в свою очередь, означает, как объясняют в «УЗ», что позже отправятся и обратные рейсов сегодня вечером:
64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
112/111 Львов - Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;
202/201 Ворохта - Харьков отправится с конечной по графику, но получит стоянку по станции Ивано-Франковск длительностью около 3 часов.
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