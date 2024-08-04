Через обстріл Полтавської області затримки деяких поїздів перевищують 10 годин

Затримки деяких поїздів через російський обстріл Полтавської області перевищують 10 годин. Фото: УЗ

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині 4 серпня. Є затримки поїздів Харківського спрямування. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Вночі внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку були оперативно змінені маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони прямують із суттєвими затримками», — йдеться у повідомленні.

Як розповіли в «УЗ», через обстріл було пошкоджено рейки, контактну мережу, опори тощо.

«Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а зараз уже практично повністю відновлено й енергопостачання. На щастя, обійшлося без жертв та поранених», —додали в компанії.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоби організувати подальші поїздки.

Пізніше в «УЗ» повідомили, що через обстріл росіян Полтавської області 4 серпня низка поїздів затримується. Деякі з них більш ніж на 10 годин.

Список поїздів, що затримуються:

21/22 Харків – Львів +10:34;

103/104 Краматорськ – Львів +10:34;

1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06;

201/202 Харків – Ворохта +10:06;

63/64 Харків – Львів +4:57;

111/112 Ізюм – Львів +4:57;

112/111 Львів - Ізюм +2:25.

Це, у свою чергу, означає, як пояснюють в «УЗ», що пізніше вирушать і зворотні рейси сьогодні ввечері:

64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше за свій розклад;

112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше за свій розклад;

2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше за свій розклад;

202/201 Ворохта – Харків вирушить із кінцевої за графіком, але отримає стоянку по станції Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.