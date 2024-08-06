Армия РФ обстреляла Торецк, Украинск и Марково в Донецкой области: ранены три женщины

6 августа российские захватчики из артиллерии обстреляли город Торецк. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в зоне поражения российских снарядов оказалась 62-летняя местная жительница, получившая ранения ноги.

«Кроме того, под прицел войск России попало село Марково Константиновской громады. Там по месту жительства травмирована женщина 27 лет. Предварительно, против мирного населения оккупанты использовали ствольную артиллерию. Также ранения в результате атаки армии государства-агрессора на город Украинск получила 63-летняя жительница. Всем пострадавшим предоставили ​​квалифицированную медицинскую помощь. Тип средств поражения устанавливается», – рассказала Медведева.

Напомним, что 4 августа российские войска из артиллерии обстреляли Константиновскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены частные дома.