Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ обстреляла Торецк, Украинск и Марково в Донецкой области: ранены три женщины

06 августа 2024, 22:37

Армия РФ обстреляла Торецк, Украинск и Марково в Донецкой области: ранены три женщины

6 августа российские захватчики из артиллерии обстреляли город Торецк. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в зоне поражения российских снарядов оказалась 62-летняя местная жительница, получившая ранения ноги.

«Кроме того, под прицел войск России попало село Марково Константиновской громады. Там по месту жительства травмирована женщина 27 лет. Предварительно, против мирного населения оккупанты использовали ствольную артиллерию. Также ранения в результате атаки армии государства-агрессора на город Украинск получила 63-летняя жительница. Всем пострадавшим предоставили ​​квалифицированную медицинскую помощь. Тип средств поражения устанавливается», – рассказала Медведева.

Напомним, что 4 августа российские войска из артиллерии обстреляли Константиновскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены частные дома.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Анастасия Медведева
Места
Украинск Торецк Марково
Организации
Армия РФ
Прочее
Война Обстрел раненые

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:26
Главное за день: Российские ДРГ на окраинах Торецка. ВСУ в Курской области
22:00
«Надо только идти на кладбище и прыгать в могилу»: в Мариуполе оккупанты оставляют людей без жилья
17:18
В оккупированном Донецке стало сложно пользоваться YouTube из-за действий России. Что известно
23:00
Главное за день: Силы обороны отходят на Донбассе. В Святогорске на 80% уничтожен лес
20:05
«ДНР»: В Горловке на остановке под обстрелом погибла женщина
17:30
Мать российского военнослужащего утверждает, что ее сына насильно удерживают в комендатуре в «ЛНР»
17:11
На оккупированной Луганщине захватчики не могут потушить пожары — Власенко
14:26
Осужденный за убийство 18-летней девушки в Луганске вернулся на фронт
13:59
В захваченном Донецке из-за сброса боеприпаса с дрона пострадала женщина
13:36
В «ЛНР» отсутствует любое железнодорожное сообщение с Россией — Лысогор
13:14
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:58
В оккупированном Мелитополе захватчики устраивают рейды по домам для поиска «бесхозного имущества» — ЦНС
08:17
В оккупированной Макеевке подпольщики устроили диверсию
07:38
Силы обороны отошли из урочища Ступки Голубовские-2 в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: В Луганске – прилеты у авиационного училища. Медали Украины на Олимпиаде
18:11
В оккупированной Макеевке произошел пожар после атаки
17:10
ВСУ ракетами атаковали военные цели в оккупированном Луганске
12:58
Мариуполь: на территории новой военной базы оккупантов возник пожар
08:10
Армия РФ продвинулась в Часов Яре Донецкой области — DeepState
23:32
Главное за день: ВСУ затопили подлодку «Ростов-на-Дону». Очередное убийство пленного украинца
все новости
23:26
Главное за день: Российские ДРГ на окраинах Торецка. ВСУ в Курской области
23:00
Оккупанты подняли российский флаг в Нью-Йорке под Торецком: ВСУ могут потерять поселок – DeepState
22:37
Армия РФ обстреляла Торецк, Украинск и Марково в Донецкой области: ранены три женщины
22:00
«Надо только идти на кладбище и прыгать в могилу»: в Мариуполе оккупанты оставляют людей без жилья
20:30
Бои в Курской области: Россия отправила резервы, у оккупантов есть потери в технике и авиации
18:56
Силы обороны Украины контролируют ситуацию на трассе «Покровск-Константиновка»: россияне хотят ее перерезать
18:20
Из Донетчины в Ровенскую область эвакуировались более 100 жителей, среди них — дети и люди с инвалидностью
18:02
В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет 7 августа
17:43
Ракет собственного производства будет больше: Зеленский провел Ставку
17:18
В оккупированном Донецке стало сложно пользоваться YouTube из-за действий России. Что известно
17:11
Операторы ССО уничтожили 5 российских оккупантов на Торецком направлении
16:30
ВСУ отбили штурм украинских позиций на Соледарском направлении: уничтожены танки россиян
16:27
Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Торецком, Покровском и Харьковском направлениях
15:59
Жителям прифронтовых регионов будут выдавать газ в баллонах как гумпомощь: кого касается
15:24
Принудительная эвакуация на Донетчине: из Мирнограда должны вывести более 2 тысяч детей
14:59
В Курской области РФ дрон атаковал автомобиль, есть пострадавшие
13:55
Пограничники сбили российский БПЛА «Ланцет» в районе Серебрянского леса
13:15
Завершен ремонт водопровода: Филашкин рассказал, когда на севере Донетчины будет восстановлено водоснабжение
12:59
Оккупанты утром ударили по Покровскому району: шесть пострадавших
12:45
Силы обороны проводят операцию в Курской области РФ, идут бои
все новости
ВИДЕО
Люди, которых оккупанты оставили без жилья в Мариуполе. Фото: кадр из видео «Надо только идти на кладбище и прыгать в могилу»: в Мариуполе оккупанты оставляют людей без жилья
06 августа, 22:00
Сбитый во время боев в Курской области российский вертолет Ка-52. Фото: соцсети Бои в Курской области: Россия отправила резервы, у оккупантов есть потери в технике и авиации
06 августа, 20:30
Военные ликвидировали солдат армии РФ. Фото: скриншот с видео Операторы ССО уничтожили 5 российских оккупантов на Торецком направлении
06 августа, 17:11
Уничтоженный российский танк на Соледарском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили штурм украинских позиций на Соледарском направлении: уничтожены танки россиян
06 августа, 16:30
Зачистка от оккупантов домов и улиц в поселке Пивничное под Торецком. Фото: кадр из видео Украинские бойцы зачистили от оккупантов улицы и дома в Пивничном под Торецком: кадры операции
05 августа, 14:00
Дрон ВСУ поразил склад боеприпасов РФ на Купянском направлении. Фото: кадр из видео Украинский дрон попал в склад БК россиян на Купянском направлении
05 августа, 12:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор