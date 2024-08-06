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Армія РФ обстріляла Торецьк, Українськ та Маркове в Донецькій області: поранені три жінки

06 серпня 2024, 22:37

Армія РФ обстріляла Торецьк, Українськ та Маркове в Донецькій області: поранені три жінки

6 серпня російські загарбники з артилерії обстріляли місто Торецьк. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, у зоні ураження російських снарядів опинилася 62-річна місцева мешканка, яка отримала поранення ноги.

«Крім того, під приціл військ Росії потрапило село Маркове Костянтинівської громади. Там за місцем проживання травмована жінка 27 років. Попередньо, проти мирного населення окупанти використали ствольну артилерію. Також поранення внаслідок атаки армії держави-агресора на місто Українськ отримала 63-річна мешканка. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу. Тип засобів ураження встановлюється», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 4 серпня російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівську громаду на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки.

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