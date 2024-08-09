Спецназовцы Главного управления разведки Украины уничтожили на Кинбурнской косе оккупантов и их технику. В разведке сообщили, что 9 августа был проведен рейд на оккупированную косу в Николаевской области.



В результате были уничтожены около трех десятков российских военных и шесть единиц бронированной техники.



Операцию провели подразделения: «Химера», «Стугна», «Paragon», «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности.



Во время операции на косе спецназовцы атаковали укрепления россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «памятник Суворова». Возле последнего украинские военнослужащие установили боевой флаг Военной разведки Украины.





В то же время в Минобороны РФ отрапортовали лишь о попытках ВСУ атаковать российские позиции на Кинбурнской косе. Там утверждают, что 12 «диверсантов» расстреляли, а четверо — подорвались на мирных заграждениях. Лодки якобы тоже уничтожены.



О потерях в Минобороны так же, каки в ГУР МО Украины не сообщают.