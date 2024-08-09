Український спецназ провів операцію на Кінбурнській косі: серед окупантів великі втрати

Спецназівці Головного управління розвідки України знищили на Кінбурнській косі окупантів та їхню техніку. У розвідці повідомили, що 9 серпня було проведено рейд на окуповану косу у Миколаївській області.



В результаті було знищено близько трьох десятків російських військових та шість одиниць броньованої техніки.



Операцію провели підрозділи: «Хімера», «Стугна», «Paragon», «Сибірський батальйон», «Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил Збройних сил України (ЗСУ) та у взаємодії з іншими підрозділами Сил безпеки.



Під час операції на косі спецназівці атакували зміцнення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам'ятник Суворова». Біля останнього українські військовослужбовці встановили бойовий прапор Військової розвідки України.





Водночас у Міноборони РФ відрапортували лише про спроби ЗСУ атакувати російські позиції на Кінбурнській косі. Там стверджують, що 12 диверсантів розстріляли, а четверо — підірвалися на мирних загородженнях. Човни нібито також знищено.



Про втрати у Міноборони так само як у ГУР МО України не повідомляють.