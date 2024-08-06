Операторы ССО уничтожили 5 российских оккупантов на Торецком направлении

Военные ликвидировали солдат армии РФ. Фото: скриншот с видео

Украинские военнослужащие на Торецком направлении нанесли удар по российским солдатам, которые пытались атаковать их позиции. В результате пять оккупантов погибли, еще двое — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



Как отмечается, снайперская пара 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго обнаружила двух солдат противника, которые приближались к их позиции.



«Спецназовцы отработали обоих врагов на расстоянии до 40 м. На другой позиции было обнаружено еще 5 оккупантов. Трое из них остались лежать на поле боя, двум раненым удалось спрятаться и отойти», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что на Соледарском направлении российская пехота при поддержке танков выдвинулась в сторону украинских позиций и предприняла попытку штурма.