Более 1000 российских оккупантов, 3 танка и 65 артсистем: потери армии РФ за сутки

Потери российской армии за минувшие сутки, 11 августа, составили 1080 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, 3 танка и 65 артсистем. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно составили:
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 592 000 личного состава.
Ранее мы писали, что в Донецкой области войска России продвинулись в поселке Нью-Йорк и его окрестностях.
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