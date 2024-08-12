Более 1000 российских оккупантов, 3 танка и 65 артсистем: потери армии РФ за сутки

Потери российской армии за минувшие сутки, 11 августа, составили 1080 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, 3 танка и 65 артсистем. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 592000 (+1080) человек ликвидировано;

танков - 8450 (+3) ед.;

боевых бронированных машин - 16368 (+5) ед.;

артиллерийских систем - 16728 (+65) ед.;

РСЗО - 1146 (+3) ед.;

средства ПВО - 919 (+1) ед.;

самолетов - 366 ед.;

вертолетов - 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13472 (+73) ед;

крылатые ракеты - 2426 (+1) ед.;

корабли/катера - 28 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 22590 (+66) ед.;

специальная техника - 2801 (+1) ед.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 592 000 личного состава.

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