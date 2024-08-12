Понад 1000 російських окупантів, 3 танки та 65 артсистем: втрати армії РФ за добу

Втрати російської армії за минулу добу, 11 серпня, склали 1080 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема, 3 танки та 65 артсистем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 592000 (+1080) осіб ліквідовано;

танків – 8450 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 16368 (+5) од.;

артилерійських систем – 16728 (+65) од.;

РСЗВ - 1146 (+3) од.;

засоби ППО – 919 (+1) од.;

літаків – 366 од.;

вертольотів – 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73) од.;

крилаті ракети – 2426 (+1) од.;

кораблі/катери - 28 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од.;

спеціальна техніка - 2801 (+1) од.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 592 000 особового складу.

Раніше ми писали, що в Донецькій області війська Росії просунулися в селищі Нью-Йорк та його околицях.