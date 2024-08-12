Понад 1000 російських окупантів, 3 танки та 65 артсистем: втрати армії РФ за добу

Втрати російської армії за минулу добу, 11 серпня, склали 1080 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема, 3 танки та 65 артсистем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.08.24 орієнтовно склали:
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 592 000 особового складу.
Раніше ми писали, що в Донецькій області війська Росії просунулися в селищі Нью-Йорк та його околицях.
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