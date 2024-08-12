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Понад 1000 російських окупантів, 3 танки та 65 артсистем: втрати армії РФ за добу

12 серпня 2024, 09:59

Понад 1000 російських окупантів, 3 танки та 65 артсистем: втрати армії РФ за добу

Втрати російської армії за минулу добу, 11 серпня, склали 1080 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема, 3 танки та 65 артсистем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 592000 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків – 8450 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 16368 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 16728 (+65) од.;
  • РСЗВ - 1146 (+3) од.;
  • засоби ППО – 919 (+1) од.;
  • літаків – 366 од.;
  • вертольотів – 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73) од.;
  • крилаті ракети – 2426 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од.;
  • спеціальна техніка - 2801 (+1) од.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 592 000 особового складу.

Раніше ми писали, що в Донецькій області війська Росії просунулися в селищі Нью-Йорк та його околицях.

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