Село Константиновку атаковали дроном, а Курахово обстреляли из артиллерии: в полиции рассказали об атаках оккупантов на Донетчине

В Донецкой области за сутки, 11 августа, было зафиксировано 2820 российских ударов. В результате этого десять человек получили ранения, под ударом оказались 9 населенных пунктов, в частности, город Курахово был обстрелян из артиллерии, а на село Константиновка сбросили дрон. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Враг атаковал 9 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Курахово, Новогродовка, Покровск, поселок Нью-Йорк, села Гришино, Константиновка, Ровно. Повреждены 52 гражданских объекта», — говорится в сообщении.
Ситуация в регионе следующая:
Краматорск российские войска накрыли из «Смерчей» — восемь гражданских получили ранения. Повреждены 2 многоэтажных и 24 частных дома, магазины, АЗС и автомобили.
Из ствольной артиллерии оккупанты ударили по Курахово. В результате обстрела ранен человек, разрушены 2 дома.
В селе Константиновка россияне попали дроном по жилому сектору — один человек травмирован.
Оккупанты атаковали Покровск с помощью шести ракет «С-300», разрушены инфраструктурные объекты.
По Ровно и Гришино войска РФ выпустили 4 ракеты «С-300» — повреждено предприятие.
Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов разрушено четыре дома в Константиновке, также дома повреждены в Новогродовке.
Ранее мы писали, что в Донецкой области войска России продвинулись в поселке Нью-Йорк и его окрестностях.
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