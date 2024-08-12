Село Костянтинівку атакували дроном, а Курахове обстріляли з артилерії: у поліції розповіли про атаки окупантів на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

На Донеччині за добу, 11 серпня, було зафіксовано 2820 російських ударів. Внаслідок цього десять осіб отримали поранення, під ударом опинилися 9 населених пунктів, зокрема місто Курахове було обстріляне з артилерії, а на село Костянтинівка скинули дрон. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Ворог атакував 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Новогродівка, Покровськ, селище Нью-Йорк, села Гришине, Костянтинівка, Рівне. Пошкоджено 52 цивільні об'єкти», — йдеться у повідомленні.



Ситуація у регіоні така:



Краматорськ російські війська накрили із «Смерчів» — вісім цивільних зазнали поранень. Пошкоджено 2 багатоповерхові та 24 приватні будинки, магазини, АЗС та автомобілі.



Зі ствольної артилерії окупанти вдарили по Кураховому. Внаслідок обстрілу поранено людину, зруйновано 2 будинки.



У селі Костянтинівка росіяни влучили дроном по житловому сектору — одна людина травмована.



Окупанти атакували Покровськ за допомогою шести ракет «С-300», зруйновано інфраструктурні об'єкти.



По Рівному та Гришиному війська РФ випустили 4 ракети «С-300» — пошкоджено підприємство.

Крім того, внаслідок артилерійських обстрілів зруйновано чотири будинки в Костянтинівці, також два будинки пошкоджені у Новогродівці.



Раніше ми писали, що в Донецькій області війська Росії просунулися в селищі Нью-Йорк та його околицях.