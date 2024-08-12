Россия ударила по Херсону: погибла молодая женщина, ранена 5-летняя девочка

Российские войска вечером 12 августа ударили по жилым кварталам Днепровского района Херсона. В результате попаданий пострадали три человека, в том числе 5-летняя девочка. Об этом сообщает областная военная администрация (ОВА) в понедельник, 12 августа.



В больнице скончалась 25-летняя женщина, получившая серьезные травмы.



«У 5-летней девочки острая реакция на стресс. Врачи ее дообследуют», — сообщили в ОВА.



Кроме этого 35-летняя женщина получила взрывную травму и перелом руки.

Читайте также: Два человека погибли и один ранен в результате обстрела Украинска Донецкой области 12 августа