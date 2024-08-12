Росія вдарила по Херсону: загинула молода жінка, поранено 5-річну дівчинку

Російські війська ввечері 12 серпня вдарили по житлових кварталах Дніпровського району Херсона. Внаслідок влучень постраждали троє людей, зокрема 5-річна дівчинка. Про це повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 12 серпня.



У лікарні померла 25-річна жінка, яка зазнала серйозних травм.



«У 5-річної дівчинки гостра реакція на стрес. Лікарі її обстежать», — повідомили в ОВА.



Окрім цього 35-річна жінка отримала вибухову травму та перелом руки.

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