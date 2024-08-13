В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов

В Донецке умерла девочка-велосипедист. Фото: Юрий Мартынов

В результате аварии в Донецке, которая произошла 12 августа, в больнице скончалась несовершеннолетняя спортсменка-велосипедистка. Об этом сообщил и. о. министра молодежи, спорта и туризма «ДНР» Юрий Мартынов.



По его словам, юная Дарина Самойлович получила тяжелые травмы.



«Все мы до последнего надеялись на лучшее. Но, к большому сожалению, случилось иначе. Несмотря на все усилия медиков», — написал Мартынов в своем телеграм-канале.

Ранее мы писали, что на трассе под Донецком машина протаранила группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. Днем 12 августа на кольцевой автодороге воспитанники спортивной школы проводили тренировку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 подростков, 2 из которых были доставлены в больницу.



Следственное управление Следкома РФ по «ДНР» возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).