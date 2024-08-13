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У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів

13 серпня 2024, 15:25

У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів

У Донецьку померла дівчинка-велосипедист. Фото: Юрій Мартинов У Донецьку померла дівчинка-велосипедист. Фото: Юрій Мартинов

Внаслідок аварії у Донецьку, яка сталася 12 серпня, у лікарні померла неповнолітня спортсменка-велосипедистка. Про це повідомив в. о. міністра молоді, спорту та туризму «ДНР» Юрій Мартинов.

За його словами, юна Дарина Самойлович отримала тяжкі травми.

«Всі ми до останнього сподівалися на краще. Але, на превеликий жаль, сталося інакше. Попри всі зусилля медиків», — написав Мартинов у своєму телеграм-каналі.

Раніше ми писали, що на трасі під Донецьком машина протаранила групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів. Вдень 12 серпня на кільцевій автодорозі вихованці спортивної школи проводили тренування. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 7 підлітків, 2 з яких були доставлені до лікарні.

Слідче управління Слідкому РФ з «ДНР» порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 238 КК РФ (надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки).

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