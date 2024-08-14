Самая масштабная атака Украины на военные аэродромы РФ: появилось видео удара по авиабазе «Саваслейка»

Удар по российскому военному аэродрому «Саваслейка». Фото: кадр из видео

В ночь на 14 августа украинские дальнобойные дроны совершили самую масштабную атаку на военные аэродромы РФ. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники СБУ.

Под ударом оказались аэродромы «Воронеж», «Курск», «Борисоглебск» и «Саваслейка». Это была специально спланированная операция, чтобы россияне не могли использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинским городам.

В операции принимали участие СБУ, Воздушные силы, Силы специальных операций, Центр беспилотных систем, Главное управление разведки и другие роды украинских войск.

Телеграм-канал ASTRA опубликовал видео с моментом удара беспилотника по военному аэродрому «Саваслейка» в Нижегородской области.

Напомним, что в результате атаки украинских беспилотников на территории аэродрома «Саваслейка» зафиксировали пожар на складах горюче-смазочных материалов.