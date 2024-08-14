Наймасштабніша атака України на військові аеродроми РФ: з'явилося відео удару по авіабазі «Саваслейка»

Удар по російському військовому аеродрому «Саваслейка». Фото: кадр із відео

У ніч на 14 серпня українські далекобійні дрони здійснили наймасштабнішу атаку на військові аеродроми РФ. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в СБУ.

Під ударом опинилися аеродроми «Воронеж», «Курськ», «Борисоглібськ» та «Саваслейка». Це була спеціально спланована операція, щоб росіяни не могли використовувати ці аеродроми для ударів КАБ по лінії фронту та українських міст.

В операції брали участь СБУ, Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, Центр безпілотних систем, Головне управління розвідки та інші роди українських військ.

Телеграм-канал ASTRA опублікував відео з моментом удару безпілотника по військовому аеродрому «Саваслейка» у Нижньогородській області.

Нагадаємо, що внаслідок атаки українських безпілотників на території аеродрому «Саваслейка» зафіксували пожежу на складах паливно-мастильних матеріалів.