Наймасштабніша атака України на військові аеродроми РФ: з'явилося відео удару по авіабазі «Саваслейка»

У ніч на 14 серпня українські далекобійні дрони здійснили наймасштабнішу атаку на військові аеродроми РФ. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в СБУ.
Під ударом опинилися аеродроми «Воронеж», «Курськ», «Борисоглібськ» та «Саваслейка». Це була спеціально спланована операція, щоб росіяни не могли використовувати ці аеродроми для ударів КАБ по лінії фронту та українських міст.
В операції брали участь СБУ, Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, Центр безпілотних систем, Головне управління розвідки та інші роди українських військ.
Телеграм-канал ASTRA опублікував відео з моментом удару безпілотника по військовому аеродрому «Саваслейка» у Нижньогородській області.
Нагадаємо, що внаслідок атаки українських безпілотників на території аеродрому «Саваслейка» зафіксували пожежу на складах паливно-мастильних матеріалів.
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