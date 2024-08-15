Армия РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА: Олещук рассказал о работе ПВО

Российская армия 15 августа атаковала территорию Украины авиационными ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили все БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 15 августа 2024 года враг нанес удар 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области и 29-ю ударными БПЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск», — отметил он.

По словам Олещука, силы и средства противовоздушной обороны сбили 29 российских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.



Ранее мы писали, что за 14 августа россияне убили двух жителей Донецкой области.