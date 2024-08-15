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Армія РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА: Олещук розповів про роботу ППО

15 серпня 2024, 09:36

Армія РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА: Олещук розповів про роботу ППО

Російська армія 15 серпня атакувала територію України авіаційними ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили усі БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч на 15 серпня 2024 року ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Курської області та 29-ма ударними БПЛА типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ», — зазначив він.

За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони збили 29 російських БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Раніше ми писали, що за 14 серпня росіяни вбили двох мешканців Донецької області.

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