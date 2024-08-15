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Ратификация Римского статута МУС: что предлагает президент и что это даст украинцам

15 августа 2024, 20:06

Ратификация Римского статута МУС: что предлагает президент и что это даст украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Законопроект №0285 был зарегистрирован в Верховной Раде  сегодня, 15 августа. 

Законопроект необходим для выполнения внутригосударственных процедур, которые позволят Римскому статуту действовать в Украине.

Кроме этого президент предлагает Верховной Раде внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему. Законопроект №11484 предлагает имплементировать 7-ю статью Римского статута (преступления против человечности), дополнив Уголовный кодекс новой статьей, устанавливающей уголовную ответственность за преступления против человечности.

Зеленский также предлагает часть первую статьи 442 УК (геноцид) изложить в соответствии с текстом статьи 6 Римского статута, а именно предусмотреть уголовную ответственность за причинение психического расстройства с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Проект закона №0285 подтверждает признание Украиной юрисдикции МУС в отношении преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений, начиная с 21 ноября 2013 года, а также заявляет о признании юрисдикции МУС в отношении преступления агрессии, начиная с 17 июля 2018 года (момент вступления в силу поправок, принятых Ассамблеей государств-участниц Римского статута в г. Кампала, относительно преступления агрессии).

Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра пояснила, что благодаря ратификации Римского статута Украина сможет наказать российских преступников, отстаивать свои интересы в МУС, а также защищать своих военных.

«Благодаря привлечению Украины к МУС удастся увеличить эффективность работы МУС в отношении Украины, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. Фактически, мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем», — написала Мудра на своей странице в Facebook.

Она добавила, что участие Украины в работе МУС позволит усилить рассмотрение текущих дел в отношении российских военных преступников Путина, Шойгу и Герасимова, а также «открыть новые и обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников».

Кроме этого, Украина сможет: 

  • участвовать в Ассамблее государств-участников МУС и формировать политику Суда; 
  • выдвигать своего кандидата на должность судьи; 
  • утверждать распределение бюджета Международного уголовного суда для обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине;
  • участвовать в выборах судей и других выборных лиц в МУС и влиять на разработку изменений в Римский статут, «что является ключевым для нас в вопросе защиты наших военных».

Мудра также напомнила о том, что одним из требований вступления Украины в блок ЕС есть ратификация Римского статута.

Она отметила, что украинцы, пострадавшие от российских преступлений, повысят свои шансы на получение компенсаций, поскольку полноценное участие Украины в МУС, упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду Международного уголовного суда для пострадавших.

Кроме этого, Украина сможет защитить своих военных, однако «стоит понимать, что ратификация не означает, что появится риск привлечения наших военных и других граждан к ответственности».

Граждане Украины могут предстать перед МУС только в том случае, если национальные суды не могут или не желают привлекать к ответственности за международные преступления.

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