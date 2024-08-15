Ратифікація Римського статуту МКС: що пропонує президент і що це дасть українцям

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.



Законопроєкт №0285 був зареєстрований у Верховній Раді сьогодні, 15 серпня.



Проєкт закону є необхідним для виконання внутрішньодержавних процедур, які дозволять Римському статуту діяти в Україні.



Крім цього, президент пропонує Верховній Раді внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Законопроєкт №11484 пропонує імплементувати 7 статтю Римського статуту (злочини проти людяності), доповнивши Кримінальний кодекс новою статтею, яка встановлює кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.



Зеленський також пропонує частину першу статті 442 КК (геноцид) викласти відповідно до тексту статті 6 Римського статуту, а саме передбачити кримінальну відповідальність за заподіяння психічного розладу з метою повного чи часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи.



Проєкт закону №0285 підтверджує визнання Україною юрисдикції МКС щодо злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів, починаючи з 21 листопада 2013 року, а також заявляє про визнання юрисдикції МКС щодо злочину агресії, починаючи з 17 липня 2018 року (поправок, ухвалених Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту в м. Кампала, щодо злочину агресії).



Заступник глави офісу президента Ірина Мудра пояснила, що завдяки ратифікації Римського статуту Україна зможе покарати російських злочинців, відстоювати свої інтереси в МКС, а також захищати своїх військових.



«Завдяки притягненню України до МКС вдасться збільшити ефективність роботи МКС щодо України, притягувати до відповідальності за злочини, вчинені російськими громадянами на території України. Фактично ми будемо долучені до роботи ключового світового органу правосуддя і матимемо можливість впливати на пріоритизацію нашого питання в ньому», — написала Мудра на своїй сторінці у Facebook.



Вона додала, що участь України у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ щодо російських військових злочинців Путіна, Шойгу та Герасимова, а також «відкрити нові та забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців».



Крім цього, Україна зможе:

брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС та формувати політику Суду;

висувати свого кандидата на посаду судді;

затверджувати розподіл бюджету Міжнародного кримінального суду задля забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні;

брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб у МКС та впливати на розробку змін до Римського статуту, «що є ключовим для нас у питанні захисту наших військових».

Мудра також нагадала, що однією з вимог вступу України до блоку ЄС є ратифікація Римського статуту.



Вона зазначила, що українці, які постраждали від російських злочинів, підвищать свої шанси на отримання компенсацій, оскільки повноцінна участь України в МКС спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду Міжнародного кримінального суду для постраждалих.



Окрім цього, Україна зможе захистити своїх військових, проте «варто розуміти, що ратифікація не означає, що виникне ризик притягнення наших військових та інших громадян до відповідальності».



Громадяни України можуть постати перед МКС лише у тому разі, якщо національні суди не можуть або не бажають притягувати до відповідальності за міжнародні злочини.