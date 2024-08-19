На нефтебазе в Ростовской области РФ произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел на нефтебазе в Пролетарске️ Ростовской области России, 18 пожарных пострадали, из них 5 — в тяжелом состоянии. Введен режим ЧС. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Это Ростов».
Отмечается, что цистерны с топливом загорелись вчера после атаки ВСУ. По словам губернатора, туда попали осколки сбитых БПЛА.
«Потушить горящее топливо не удастся, пока оно все не выгорит. Все, что остается пожарным, — сдерживать очаг», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что губернатор Ростовской области подтвердил информацию о 18 пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось, что вторые сутки горит атакованная украинскими дронами утром в субботу нефтебаза в Пролетарске Ростовской области. Столбы дыма видны за несколько километров от места ЧП.
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