На нефтебазе в Ростовской области РФ произошел взрыв, есть пострадавшие

На горевшей в Ростовской области нефтебазе произошёл взрыв, 18 человек пострадали. Фото: Это Ростов/Telegram

Взрыв произошел на нефтебазе в Пролетарске️ Ростовской области России, 18 пожарных пострадали, из них 5 — в тяжелом состоянии. Введен режим ЧС. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Это Ростов».

Отмечается, что цистерны с топливом загорелись вчера после атаки ВСУ. По словам губернатора, туда попали осколки сбитых БПЛА.

«Потушить горящее топливо не удастся, пока оно все не выгорит. Все, что остается пожарным, — сдерживать очаг», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что губернатор Ростовской области подтвердил информацию о 18 пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что вторые сутки горит атакованная украинскими дронами утром в субботу нефтебаза в Пролетарске Ростовской области. Столбы дыма видны за несколько километров от места ЧП.