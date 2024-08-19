На нафтобазі в Ростовській області стався вибух, є постраждалі

На нафтобазі, що горіла в Ростовській області, стався вибух, 18 людей постраждали. Фото: Це Ростов/Telegram

Вибух стався на нафтобазі в Пролетарську Ростовській області Росії, 18 пожежників постраждали, з них 5 — у важкому стані. Введено режим НС. Про це сьогодні повідомив телеграм-канал «Це Ростов».

Зазначається, що цистерни з паливом спалахнули вчора після атаки ЗСУ. За словами губернатора, туди впали уламки збитих БПЛА.

«Згасити паливо, що горить, не вдасться, поки воно все не вигорить. Все, що залишається пожежним, – стримувати вогнище», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що губернатор Ростовської області підтвердив інформацію про 18 постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другу добу горить атакована українськими дронами вранці в суботу нафтобаза в Пролетарську Ростовської області. Стовпи диму видно за кілька кілометрів від місця НП.