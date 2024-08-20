Российские войска захватили еще три села в Донецкой области — DeepState

Отмечено продвижение российских войск в Донецкой области. Карта DeepState

Российские захватчики оккупировали ряд украинских населенных пунктов в Донецкой области. Тем временем украинские военные имеют успехи в Курской области РФ. Об этом в ночь на вторник, 20 августа, сообщил украинский военно-аналитический ресурс DeepState.

«Агрессор оккупировал Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и в Заветном. Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

Согласно картам DeepState, сейчас расстояние от линии боестолкновений до Покровска составляет 9,7 км, до Мирнограда — 4,5 км.

В то же время, сообщается, что Силам обороны Украины удалось продвинуться возле поселка Мартыновка, который находится в Суджанском районе Курской области.

Других данных о боях на территории России пока нет.

Ранее сообщалось, что в Покровской громаде Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.