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Російські війська захопили ще три села на Донеччині — DeepState

20 серпня 2024, 07:15

Російські війська захопили ще три села на Донеччині — DeepState

Відзначено просування російських військ у Донецькій області. Карта DeepState Відзначено просування російських військ у Донецькій області. Карта DeepState

Російські загарбники окупували низку українських населених пунктів у Донецькій області. Тим часом українські військові мають успіх у Курській області РФ. Про це у ніч проти вівторка, 20 серпня, повідомив український військово-аналітичний ресурс DeepState.

«Агресор окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та у Заповітному. Тривають тяжкі бої за Нью-Йорк», — йдеться у повідомленні.

Згідно з картами DeepState, зараз відстань від лінії зіткнень до Покровська становить 9,7 км, до Мирнограда — 4,5 км.

Водночас, повідомляється, що Силам оборони України вдалося просунутися біля селища Мартинівка, яке знаходиться у Суджанському районі Курської області.

Інших даних про бої на території Росії поки що немає.

Раніше повідомлялося, що у Покровській громаді Донецької області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми.

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