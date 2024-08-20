Російські війська захопили ще три села на Донеччині — DeepState

Російські загарбники окупували низку українських населених пунктів у Донецькій області. Тим часом українські військові мають успіх у Курській області РФ. Про це у ніч проти вівторка, 20 серпня, повідомив український військово-аналітичний ресурс DeepState.
«Агресор окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та у Заповітному. Тривають тяжкі бої за Нью-Йорк», — йдеться у повідомленні.
Згідно з картами DeepState, зараз відстань від лінії зіткнень до Покровська становить 9,7 км, до Мирнограда — 4,5 км.
Водночас, повідомляється, що Силам оборони України вдалося просунутися біля селища Мартинівка, яке знаходиться у Суджанському районі Курської області.
Інших даних про бої на території Росії поки що немає.
Раніше повідомлялося, що у Покровській громаді Донецької області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми.
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