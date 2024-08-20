Кабмин постановил автоматически ставить на воинский учет мужчин от 17 до 25 лет без прохождения медкомиссии

Мужчины в возрасте от 17 до 25 лет будут автоматически зачисляться на воинский учет. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины.

В частности, речь идет о тех, кто обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта. Постановка на учет для мужчин этого возраста будет производиться без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), без необходимости посещения ими ТЦК.

Ставить на учет будут на основании информации из реестра «Оберіг», который будет собирать данные из других государственных реестров. И если за паспортом обратился мужчина 18-25 лет, которого нет в реестре «Оберіг», то паспорт выдадут только при предъявлении военно-учетных документов.

При оформлении Миграционная служба будет формировать перечень личных данных, которые передают в Министерство обороны для внесения в реестр «Оберіг».

При этом взятие на учет украинцев 18-25 лет, которые обратились за паспортом, осуществляется ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, на учет будут брать ТЦК, определенные Генштабом ВСУ.