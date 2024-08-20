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Кабмін постановив автоматично ставити на військовий облік чоловіків від 17 до 25 років без проходження медкомісії

20 серпня 2024, 10:15

Кабмін постановив автоматично ставити на військовий облік чоловіків від 17 до 25 років без проходження медкомісії

Чоловіки віком від 17 до 25 років автоматично зараховуватимуться на військовий облік. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України.

Зокрема, йдеться про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього чи закордонного паспорта. Постановка на облік для чоловіків цього віку проводитиметься без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), без необхідності відвідування ними ТЦК.

Ставитимуть на облік на підставі інформації з реєстру «Оберіг», який збиратиме дані з інших державних реєстрів. І якщо за паспортом звернувся чоловік 18-25 років, якого немає у реєстрі «Оберіг», то паспорт видадуть лише за умови пред'явлення військово-облікових документів.

При оформленні Міграційна служба формуватиме перелік особистих даних, які передають до Міністерства оборони для внесення до реєстру «Оберіг».

При цьому взяття на облік українців 18-25 років, які звернулися за паспортом, здійснюється ТЦК за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання. Якщо такого місця немає, на облік братимуть ТЦК, визначені Генштабом ЗСУ.

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