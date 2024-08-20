В Ростовской области РФ третьи сутки не могут потушить пожар на атакованной украинскими дронами нефтебазе

В Ростовской области России уже третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, которая была атакована в прошлую субботу украинскими дронами. Фото: News161.ru

Уже третьи сутки продолжает полыхать пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области России. Она была атакована украинскими беспилотниками в прошлую субботу. Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что площадь пожара на нефтебазе увеличилась в несколько раз. Сейчас там горят 22 цистерны с топливом и, вероятно, будут гореть ещё несколько дней.

По данным «Базы», сейчас на месте происшествия развернуты пункты временного размещения для спасателей, а также полевые кухни. Вероятнее всего, на борьбу с пожаром может уйти еще несколько дней.

«Пока возгорание локализовать не удалось, на данный момент площадь пожара составляет около 10 тысяч квадратных метров. На месте пожара идёт постоянная проливка между цистернами, чтобы не допустить детонации», — пишет издание.

Также на месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора, которые постоянно проводят замеры воздуха.

На данный момент превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Напомним, утром в субботу, 16 августа, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ. В результате этой атаки на нефтебазе возник пожар.