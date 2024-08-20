У Ростовській області РФ третю добу не можуть загасити пожежу на атакованій українськими дронами нафтобазі

У Ростовській області Росії вже третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, яка була атакована минулої суботи українськими дронами. Фото: News161.ru

Вже третю добу триває пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області. Вона була атакована українськими безпілотниками минулої суботи. Про це повідомляє видання Baza.

Зазначається, що площа пожежі на нафтобазі збільшилась у кілька разів. Зараз там горять 22 цистерни з паливом і, ймовірно, вони горітимуть ще кілька днів.

За даними «Бази», наразі на місці події розгорнуто пункти тимчасового розміщення для рятувальників, а також польові кухні. Найімовірніше, на боротьбу із пожежею може піти ще кілька днів.

«Поки спалах локалізувати не вдалося, на даний момент площа пожежі становить близько 10 тисяч квадратних метрів. На місці пожежі йде постійна проливка між цистернами, щоб не допустити детонації», — пише видання.

Також на місці події працюють співробітники Росспоживнагляду, які постійно проводять вимір повітря.

На даний момент перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.

Нагадаємо, вранці у суботу, 16 серпня, українські безпілотники атакували нафтобазу у Пролетарську Ростовської області РФ. Внаслідок цієї атаки на нафтобазі виникла пожежа.