Операторы ССО показали, как уничтожают мосты и понтонные переправы в Курской области

Украинские военные ликвидируют мосты и понтонные переправы на Курщине. Фото: ССО

Украинские операторы наносят удары по военной технике российских оккупантов, а также по мостам и понтонным переправам в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



В частности, на видео показано поражение операторами ССО российской инженерной техники, а также выявление и корректировка огня HIMARS по мостам и понтонным переправам.



«Совместно с Силами обороны Украины поражено и уничтожено скопление техники, полевой склад б/к, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушку Д-20», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в российской Курской области продолжает работать украинская авиация, пилоты наносят удары по объектам российских оккупантов.