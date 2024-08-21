Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Оператори ССО показали, як знищують мости та понтонні переправи в Курській області

21 серпня 2024, 12:59

Оператори ССО показали, як знищують мости та понтонні переправи в Курській області

Українські військові ліквідовують мости та понтонні переправи на Курщині. Фото: ССО Українські військові ліквідовують мости та понтонні переправи на Курщині. Фото: ССО

Українські оператори завдають ударів по військовій техніці російських окупантів, а також по мостах та понтонних переправах в Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

Зокрема, на відео показано ураження операторами ССО російської інженерної техніки, а також виявлення та коригування вогню HIMARS по мостах і понтонних переправах.

«Спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у російській Курській області продовжує працювати українська авіація, пілоти завдають ударів по об'єктах російських окупантів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія Курська область
Організації
ССО
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:32
Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок
09:45
За добу російська армія 66 разів атакувала на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ
23:40
Головне за день: ЗСУ готують «котел» у Курській області. Рада заборонила УПЦ МП
23:20
Росіяни розмістили військову базу на території унікального заповідника «Кам'яні могили» під Маріуполем
22:54
У Росії суд виніс «вирок» кримчанину, обвинуваченому у «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ»
13:53
У Росії заявили про взяття під контроль міста Нью-Йорк у Донецькій області: Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує
07:15
Російські війська захопили ще три села на Донеччині — DeepState
23:25
Головне за день: У Ростовській області другу добу палає нафтобаза. РФ про «зірване перемир'я»
22:10
Бойовик «ДНР» Ходаковський знову завив про цензуру
17:29
«ДНР» заявила про загибель вагітної жінки та поранення 10 людей на зупинці
16:05
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
08:09
Війська РФ просунулися у Нелипівці та Нью-Йорку Донецької області
23:00
Головне за день: Розбито ще один міст у РФ. Росармія продовжує атакувати Донеччину
23:28
Головне за день: Київ та Москва збиралися домовитися? Ситуація на Донеччині
23:49
Головне за день: Зруйновано міст-артерію в Росії. Удар по ТЦ у Донецьку
23:09
До Курської області відправляють «волонтерів» з окупації — дайджест ►
22:10
В Донецьку за день від обстрілу постраждали 13 людей
17:09
Росія може розмістити біженців із Курської області у Маріуполі. Що планують окупанти
13:42
У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл
11:59
В окупованому Маріуполі жителі скаржаться на відсутність екстреної меддопомоги
усі новини
14:32
Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок
14:18
РФ скинула на селище Велика Новосілка дрон: пошкоджено будинки
13:59
Росіяни не контролюють Нью-Йорк — DeepState
13:50
Двоє людей загинули в Українську та Сіверську внаслідок ранкових обстрілів росіян
12:59
Оператори ССО показали, як знищують мости та понтонні переправи в Курській області
11:52
ППО збила авіаційну ракету та 50 БПЛА — Олещук
11:50
Через ситуацію в Курській області Кремль готує росіян до «нової реальності» — ЗМІ
11:30
РФ намагалася атакувати Київ дронами, ППО збила їх на підступах до міста
11:25
У Генштабі ЗСУ заявили про атаку по позиції комплексу С-300 у Ростовській області РФ
11:13
Російські війська вдарили по Кураховому з артилерії та РСЗВ «Ураган»: пошкоджено культову споруду та будинок
10:46
РФ за добу атакувала Покровський, Краматорський та Бахмутський райони: в ОВА показали наслідки
10:32
На залізниці в Бєлгородській області РФ виявлено вибухові пристрої
09:53
У Нью-Йорку тривають бої, окупанти просунулися у п'яти населених пунктах Донеччини — аналітики
09:45
За добу російська армія 66 разів атакувала на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ
09:07
Армія РФ вбила одну людину, поранила ще чотирьох на Донеччині
08:10
Канцлер Німеччини спростував, що Берлін має намір скоротити підтримку України
07:15
У Москві заявили про знищення 10 безпілотників, які атакували столицю РФ
23:40
Головне за день: ЗСУ готують «котел» у Курській області. Рада заборонила УПЦ МП
23:20
Росіяни розмістили військову базу на території унікального заповідника «Кам'яні могили» під Маріуполем
22:54
У Росії суд виніс «вирок» кримчанину, обвинуваченому у «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ»
усі новини
ВІДЕО
Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок
21 серпня, 14:32
Українські військові ліквідовують мости та понтонні переправи на Курщині. Фото: ССО Оператори ССО показали, як знищують мости та понтонні переправи в Курській області
21 серпня, 12:59
Зенітно-ракетний комплекс С-300. Фото: Wikipedia У Генштабі ЗСУ заявили про атаку по позиції комплексу С-300 у Ростовській області РФ
21 серпня, 11:25
У Москві заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників на столицю РФ за весь час. Фото: Defense News У Москві заявили про знищення 10 безпілотників, які атакували столицю РФ
21 серпня, 07:15
Обвинувачений у замаху на Аксьонова Ігор Корчинський у залі суду. Фото: кадр із відео У Росії суд виніс «вирок» кримчанину, обвинуваченому у «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ»
20 серпня, 22:54
Вибух у штабі російського батальйону «Шторм Z». Фото: кадр із відео Спецоперація «Очерет»: військовий РФ підірвав штаб із офіцерами «Шторм Z» та перейшов на бік України
20 серпня, 16:51

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір