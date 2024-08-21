Оператори ССО показали, як знищують мости та понтонні переправи в Курській області

Українські оператори завдають ударів по військовій техніці російських окупантів, а також по мостах та понтонних переправах в Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.
Зокрема, на відео показано ураження операторами ССО російської інженерної техніки, а також виявлення та коригування вогню HIMARS по мостах і понтонних переправах.
«Спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що у російській Курській області продовжує працювати українська авіація, пілоти завдають ударів по об'єктах російських окупантів.
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