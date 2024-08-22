Российские войска за сутки более 15 раз атаковали Донецкую область:в ОВА сообщили детали

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 21 августа, обстреляла населенные пункты Донецкой области. Под удар попали три района региона, много повреждений, есть жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



Ситуация в регионе следующая:

Покровский район. В Курахово, Горняке и Веселой Роще в зоне поражения частный сектор; в Успеновке разрушены 2 дома. В Селидово 1 человек ранен, повреждены 10 торговых павильонов; в Украинске 1 человек погиб, повреждены 2 пятиэтажки. В Мирнограде разрушены 2 частных дома.



Краматорский район. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля. В Плещеевке Ильиновской громады повреждены 8 домов и 2 линии электропередач; в Заре повреждены 3 объекта.

Бахмутский район. В Петровке Торецкой громады погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка, админздание и инфраструктурный объект.



Ранее мы писали, что войска России оккупировали поселок Камышевка, села Заветное и Новожеланное в Донецкой области.