Російські війська за добу понад 15 разів атакували Донецьку область: в ОВА повідомили деталі

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 21 серпня, обстріляла населені пункти Донецької області. Під удар потрапили три райони регіону, багато пошкоджень, є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



Ситуація у регіоні така:

Покровський район. У Кураховому, Гірнику та Веселому Гаю в зоні ураження приватний сектор; в Успенівці зруйновано 2 будинки. У Селидовому 1 людина поранена, пошкоджено 10 торгових павільйонів; в Українську 1 людина загинула, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Мирнограді зруйновано 2 приватні будинки.



Краматорський район. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджені 3 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі, 2 виробничі приміщення, 3 лінії електропередач, газопровід і 3 автомобілі. У Плещіївці Іллінівської громади пошкоджено 8 будинків і 2 лінії електропередач; у Зорі пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район. У Петрівці Торецької громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт.



Раніше ми писали, що війська Росії окупували селище Камишівка, села Заповітне та Новобажане у Донецькій області.