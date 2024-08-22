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Російські війська за добу понад 15 разів атакували Донецьку область: в ОВА повідомили деталі

22 серпня 2024, 10:55

Російські війська за добу понад 15 разів атакували Донецьку область: в ОВА повідомили деталі

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 21 серпня, обстріляла населені пункти Донецької області. Під удар потрапили три райони регіону, багато пошкоджень, є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

Ситуація у регіоні така:

Покровський район. У Кураховому, Гірнику та Веселому Гаю в зоні ураження приватний сектор; в Успенівці зруйновано 2 будинки. У Селидовому 1 людина поранена, пошкоджено 10 торгових павільйонів; в Українську 1 людина загинула, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Мирнограді зруйновано 2 приватні будинки.

Краматорський район. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджені 3 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі, 2 виробничі приміщення, 3 лінії електропередач, газопровід і 3 автомобілі. У Плещіївці Іллінівської громади пошкоджено 8 будинків і 2 лінії електропередач; у Зорі пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район. У Петрівці Торецької громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт.

Раніше ми писали, що війська Росії окупували селище Камишівка, села Заповітне та Новобажане у Донецькій області.

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