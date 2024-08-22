На Донетчине из-за российских обстрелов остаются без света более 150 населенных пунктов

По состоянию на утро 22 августа в Донецкой области отсутствует электроснабжение в более 150 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«На утро остаются без напряжения 153 населенных пункта — 108,6 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате обстрелов российских оккупантов за 21 августа обесточены 16,2 тысячи абонентов в 4 населенных пунктах. Энергетики запитали 2,3 тысячи абонентов в 4 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что 22 августа применение графиков отключения электроэнергии в Украине не прогнозируется.