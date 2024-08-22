На Донеччині через російські обстріли залишаються без світла понад 150 населених пунктів

Станом на ранок 22 серпня на Донеччині відсутнє електропостачання у понад 150 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«На ранок залишаються без напруги 153 населені пункти — 108,6 тис. абонентів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілів російських окупантів за 21 серпня знеструмлено 16,2 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. Енергетики запитали 2,3 тисячі абонентів у 4 населених пунктах.



Раніше ми писали, що 22 серпня застосування графіків вимкнення електроенергії в Україні не прогнозується.