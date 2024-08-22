Пограничники на Луганщине ликвидировали оккупантов и уничтожили их военную технику

Пограничники ликвидируют оккупантов на Луганщине. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям российских захватчиков в Луганской области. Соответствующее видео показали в пресс-службе Государственной пограничной службы.



Как отмечается, пограничники РУБпАК «Феникс» в районе Кременной и Серебрянского леса уничтожили пять российских автомобилей, 3 грузовика и 2 склада боекомплекта.



Кроме того, операторы бомбера «Вампир» повредили десяток позиций оккупантов, ликвидировав 4 и ранив одного захватчика.



Ранее мы писали, что на Покровском направлении бойцы батальона беспилотных систем 47-й ОМБр обнаружили штурмовую группу оккупантов. При помощи дронов украинские воины уничтожили наступающих россиян.