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Прикордонники на Луганщині ліквідували окупантів та знищили їхню військову техніку

22 серпня 2024, 14:43

Прикордонники на Луганщині ліквідували окупантів та знищили їхню військову техніку

Прикордонники ліквідують окупантів на Луганщині. Фото: ДПСУ Прикордонники ліквідують окупантів на Луганщині. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях російських загарбників у Луганській області. Відповідне відео показали у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Як зазначається, прикордонники РУБпАК «Фенікс» у районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили п'ять російських автомобілів, 3 вантажівки та 2 склади боєкомплекту.

Крім того, оператори бомбера «Вампір» пошкодили десяток позицій окупантів, ліквідувавши 4 і поранивши одного загарбника.

Раніше ми писали, що на Покровському напрямку бійці батальйону безпілотних систем 47-го ОМБр виявили штурмову групу окупантів. За допомогою дронів українські воїни знищили росіян, що наступають.

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