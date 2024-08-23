Беспилотник снова атаковал нефтебазу в Ростовской области, где уже несколько дней бушует пожар

Украинские военные опять атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ, которую не могут потушить уже несколько дней. Об этом сегодня сообщило издание Baza.

По словам источников издания, беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.

Официальной информации о новой попытке атаки пока нет.

Напомним, пожар на нефтебазе начался утром 18 августа. На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.